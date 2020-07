Comunali a San Giovanni in Fiore, primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco

Il centrosinistra utilizzerà lo strumento delle primarie per scegliere il candidato sindaco a San Giovanni in Fiore, centro della provincia di Cosenza. Ad annunciarlo sono Marco Miccoli, commissario Federazione PD Cosenza, Tonino Aramini, segretario provinciale Articolo Uno Cosenza, e Giuseppe Campana, commissario Verdi Europei Calabria. “Avendo riscontrato la disponibilità di diverse candidature alla carica di Sindaco del comune di San Giovanni in Fiore, abbiamo convenuto di utilizzare, per la scelta definitiva del candidato unitario, lo strumento delle primarie di coalizione, che – annunciano – si svolgeranno Lunedì 3 Agosto 2020. Nei prossimi giorni con l’ufficializzazione dei candidati, forniremo le indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento delle stesse”.