Cetraro: sequestri lungo tutto il litorale. Finalmente spiagge libere

È scattata durante il corso della notte e si è protratta fino all’alba, l’operazione che ha visto coinvolti gli uomini della Guardia Costiera di Cetraro, volta allo sgombero delle aree di litorale destinate alla libera fruizione dei cittadini e illecitamente occupate da ignoti con varie attrezzature da spiaggia.

Nel corso degli ultimi giorni le segnalazioni degli utenti relative alla sistematica e permanente presenza di ombrelloni e sdraio lungo tutto il litorale Cetrarese, anche di notte, sono state molteplici.

Tale fattispecie, vietata dai provvedimenti emessi dal Comune di Cetraro, di fatto privilegiava taluni soggetti che si assicuravano gli spazi sulla spiaggia libera – peraltro quelli più prossimi alla battigia – impedendone l’utilizzo a chi correttamente invece provvedeva alla rimozione al termine della giornata.

L’attività si colloca nella più ampia operazione nazionale denominata “Mare Sicuro 2020” ed ha consentito la rimozione dalle spiagge libere, sottoposte all’odierno controllo, di oltre 150 attrezzature da spiaggia che sono state pertanto sottoposte a sequestro.

La Guardia Costiera di Cetraro, sotto la guida del Tenente di Vascello Antonino Saladino, ha reso noto che i controlli proseguiranno serrati anche nel corso del mese di Agosto e fino al termine della stagione balneare lungo tutto il territorio di competenza del Circondario Marittimo cetrarese.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro è sempre a disposizione, 24 ore su 24, per tutti gli utenti del mare ed è contattabile al numero telefonico 0982/971415 e, in caso di emergenze in mare, via radio sul canale VHF 16 o tramite il “Numero Blu” gratuito 1530 che consente di mettersi in contatto con la Sala Operativa della più vicina sede della Guardia Costiera Italiana.