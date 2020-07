Calabria Avventura, la seconda edizione riparte dallo Jonio

Partirà da Corigliano-Rossano la seconda edizione del primo travel show del Sud Italia, Calabria Avventura, organizzato dall’associazione culturale Orizzonti Calabro Cosentini.

Il concept del progetto ruota intorno al viaggio di sei ragazze che attraverseranno tutta la regione per esplorarne gli angoli più suggestivi. Sarà una sorta di diario on the road che porterà il team di CA dal Pollino allo Stretto.

I dettagli del format, che andrà in onda su Ten, saranno illustrati in una conferenza stampa mercoledì 8 luglio alle ore 11:30 nel Castello Ducale di Corigliano, all’interno dell’evento di presentazione del cartellone estivo del comune di Corigliano-Rossano.

La squadra tutta al femminile (Luisa Piccione, 27 anni di Soriano Calabro; Dalila La Gioia, 19 anni di Cosenza; Tamara Martinez di Cuba, 34 anni; Valentina Docimo, 26 anni di Rose, Emily Bellotti, 27 anni di Rende e Alessia Aloi, 35 anni di Varapodio che sarà la voce narrante del viaggio) vivrà le meraviglie dei tramonti di mezza estate sul Tirreno, le albe dorate sullo Jonio selvaggio, viaggerà, a bordo di un fuoristrada o zaino in spalla nei borghi arroccati sulle montagne profumate dell’Aspromonte, assaggerà le delizie tipiche dei luoghi visitati, le bevande più succose, i frutti migliori. Come viaggiatrici, cammineranno tra i vicoli delle città vecchie, in cui le tradizioni bisbigliano sugli usci fra gli intrecci delle ceste di canapa.

L’associazione culturale, “Orizzonti Calabro Cosentini”, ha cominciato questo percorso nel 2019, creando un progetto turistico originale, un percorso lungo la Calabria, raccontata attraverso le emozioni delle ragazze che lo affronteranno e che sono state scelte per offrire agli spettatori un punto di vista passionale, vivace e coinvolgente.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al supporto degli sponsor che hanno sposato con entusiasmo l’idea: Walter Cozza Serramenti e Infissi, Clemì la clementina di Sibari, Magisa il riso di Sibari, Romano Liquirizia, Amaro Bizantino, Gibbs energia e Viola Auto di Crotone.

Tutti gli aggiornamenti sulle tappe e le puntate sulle pagine social dell’evento (Facebook e Instagram) e sul canale ufficiale Youtube.