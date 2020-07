Belvedere Marittimo (CS): l’estate inizia il 25 luglio con Christian Vieri – The Music Show

L’estate 2020 della Vecchia Fattoria, storica discoteca di Belvedere Marittimo (Cosenza) inizia il 25 luglio, con uno spettacolo scatenato, Christian Vieri – The Music Show. E’ il primo appuntamento di una lunga stagione piena di divertimento e star italiane e internazionali, per la Vecchia Fattoria. Gli appuntamenti della stagione verranno annunciati nei prossimi giorni e sono tutti da vivere in totale sicurezza in un locale dagli ampi spazi all’aperto.

Nata nel lontano 1989, la Vecchia Fattoria è ospitata da un antico casale e nel tempo ha ospitato grandi protagonisti della scena musicale come S-Express, Deejay Time, Gloria Gaynor, Roberto Murolo, Joseph Capriati, Marco Carola (…). Per l’estate 2020 lo staff punta su grandi artisti ed eventi per mettere insieme il pubblico giovane ma anche coloro che vogliono regalarsi una serata speciale, con servizi d’eccezione e spazi esclusivi nei vari privé del locale.

In console per il primo appuntamento della Vecchia Fattoria di Belvedere Marittimo (CS) il 25 luglio arriva quindi Christian Vieri, amatissima star del calcio che dopo una carriera sportiva ai massimi livelli ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in tv e sui social grazie alla sua simpatia, non solo in Italia. Infatti Vieri, che è cresciuto in Australia e parla quindi un ottimo inglese, è anche opinionista per il network tv americano beIN Sports. Con lui sul palco anche un team di professionisti della musica di livello assoluto: al microfono c’è Lara Caprotti, vocalist e cantante attiva nei top club italiani, come dj arrivaLuca Cassani, maestro del mixer e della house conosciuto in mezzo mondo, mentre alla tromba c’è un maestro come Stefano Serafini.

Vecchia Fattoria

C.da Piano delle Donne – SS18, 87021 Belvedere Marittimo (Cosenza)

Informazioni: +39 348 1082102 +39 338 1313158