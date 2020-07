Mercoledì 29 luglio, la prima assemblea del Comitato “Commercianti

Mercoledì 29 luglio, presso il centro sportivo della Soccer Montalto di

Settimo, si terrà la prima assemblea del Comitato “Commercianti Montalto

Uffugo Uniti”. I dirigenti del sodalizio nelle scorse settimane hanno

incontrato il sindaco Pietro Caracciolo per discutere sulle iniziative

da sviluppare, anche con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Sviluppi che hanno portato al necessario incontro riservato a tutti gli

associati per rendere note le attività svolte sino ad ora e i progetti

in cantiere. L’assemblea che si terrà mercoledì prossimo dalle ore 21,

nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, vedrà l’intervento dei

tantissimi titolari di impresa, ricadenti nel territorio montaltese che

hanno aderito al comitato già dalla fase più critica del lockdown. I

lavori saranno moderati dalla giornalista Rita Russo ed inizieranno con

l’intervento del presidente Giorgio Diacovo che illustrerà gli obiettivi

ed i progetti su cui il Comitato intende dedicare le maggiori energie. A

seguire, la parola passerà al segretario Roberto Corsi, al sindaco

Pietro Caracciolo ed infine a tutti gli associati che vorranno

intervenire. Si darà vita così, ad un vero e proprio dibattito

incentrato sui problemi delle aziende montaltesi generati dal periodo di

chiusura, che sfocerà inevitabilmente al ruolo sociale che le stesse

assumono sul territorio. Anche per questo motivo, i dirigenti hanno

deciso di trasmettere l’intero incontro in diretta Facebook dalle pagine

del Comitato e di Montaltouffugonline.it, dando così l’opportunità ai

cittadini di seguire i lavori ed apprendere quali sono i progetti in

itinere.