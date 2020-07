Altomonte (CS) – Da oggi riapre il Museo civico

Continuare ad offrire all’ospite e alla comunità la possibilità di godere di tutta la bellezza e del prestigio del patrimonio artistico e culturale della Città d’Arte; offrire la possibilità di tornare a frequentare, in tutta sicurezza, luoghi, spazi e presidi culturali che fanno di Altomonte una destinazione turistica apprezzata nel panorama non solo regionale. – Risponde a questi obiettivi la riapertura, da oggi, sabato 18 luglio, del Museo Civico.

È quanto fanno sapere gli assessori alle attività culturali Elvira Berlingieri e al turismo Mario Pancaro, cogliendo l’occasione per ringraziare, insieme al Sindaco Giampietro Coppola, lo staff del polo museale per la professionalità e la disponibilità dimostrate e informando che, al fine di ottimizzare le risorse umane, l’ufficio turismo sarà collocato all’interno della struttura.

Ripartire dalla bellezza dell’arte per affrontare e superare una crisi epocale che ha modificato la percezione della realtà quotidiana e delle abitudini di vita. È il percorso che l’Amministrazione Comunale vuole preferire, ad iniziare proprio dal Museo Civico con le sue importanti opere come la tavola di Simone Martini (1326) raffigurante San Ladislao, la tavola della Madonna delle Pere (XIV secolo) di Paolo Di Ciacio (allievo di Antonello da Messina), le tavole di Bernardo Daddi, i dipinti di scuola napoletana, i paramenti sacri e le sculture in legno.

Sarà possibile visitare il Museo tutti i giorni nelle due fasce orarie 10-13 e 16-19.

La riapertura fa seguito alla redazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un adeguato piano di sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid, a tutela del personale e dei visitatori. Per accedere al museo è obbligatorio igienizzare le mani e indossare una mascherina a copertura di naso e bocca. La mascherina dovrà essere indossata per tutta la durata della visita. Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Sarà negato l’accesso a tutti coloro che presenteranno una temperatura pari o superiore ai 37,5°C.

All’interno del Museo occorrerà mantenere la distanza interpersonale di oltre 1 metro ed evitare assembramenti. Il corpo di custodia vigilerà sullo scrupoloso rispetto della norma.

Saranno garantire visite per gruppi di 10 persone. Sarà possibile prenotarle attraverso l’Ufficio Turismo scrivendo a altomonteufficioturismo@gmail.com o telefonando ai numeri 098194 8041 e 0981 948216.