Abbandono rifiuti e sbancamenti abusivi. Sequestri e denunce a Spezzano Albanese

I militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Castrovillari e Oriolo hanno nei giorni scorsi effettuato una serie di controlli tesi a contrastare illeciti ambientali. In particolare nel Comune di Spezzano Albanese sono state poste sotto sequestro due distinte aree caratterizzate dall’abbandono di rifiuti.

La prima in località “Largo S.Maria”su proprietà comunale dove su una vasta superficie è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non. In questa area oggetto da tempo di deposito incontrollato di rifiuti e terreno di riporto, tale attività sta portando un vallone naturale posto nelle vicinanzead essere riempito di materiale modificandone così il suo stato naturale. Nell’altro sito oggetto di sequestro, adiacente al Cimitero Comunale, sono stati invece rinvenuti accumulati su suolo nudo circa 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non quali elettrodomestici, fotocopiatrici, materiale edile, plastica, bidoni di vernice, computer, televisori e rifiuti indifferenziati vari all’interno di buste di plastica. In entrambi i casi sono in corso di accertamento verifiche per stabilire cause e responsabili. Sempre a Spezzano Albanese, nelle scorse settimane, è stato denunciato un imprenditore del luogo per aver effettuato uno sbancamento a ridosso di un torrente in località “Coscia”, lavori totalmente abusivi che hanno modificato lo stato dei luoghi.