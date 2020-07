A Corigliano-Rossano un evento per celebrare Escher

Corigliano-Rossano può celebrare la visita di Maurits Cornelius Escher avvenuta 90 anni fa. Le iniziative volute dall’assessorato della Città della Cultura e della Solidarietà, guidato da Donatella Novellis, erano state rimandate a causa del Covid.

Venerdì 24 luglio alle 21, nel Chiostro di Palazzo San Bernardino, Escher prenderà vita grazie alla lectio magistralis del Ch.mo professor Maurizio Paoletti e grazie ai lavori realizzati dagli studenti del Liceo artistico di Corigliano-Rossano che hanno reinterpretato le opere e lo stile del maestro olandese.

L’ingresso avverrà su invito o prenotazione secondo le direttive per il contenimento rischio Covid 19. Per informazioni e per prenotarsi si può scrivere alla mail segreteriasiamoculture@gmail.com

Oltre alla lectio del prof. Paoletti, dal tema “Il fascino del paesaggio. M.C. Escher, un artista del Novecento in Calabria”, ci sarà anche l’intervento dell’esperto d’arte e collezionista di opere di Escher Federico Giudiceandrea “Dai matematici agli hippies, lo strano percorso dell’arte di M.C. Escher”.

La volontà dell’amministrazione comunale e dell’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Novellis è quella di celebrare l’arte e l’opera di M. C. Escher a 90 anni dalla sua visita.

Era il 22 maggio 1930 quando, il centro storico di Rossano, diventava tappa del Grand Tour che in Italia compiva Maurits Cornelis Escher, accompagnato dai suoi compagni di viaggio Giuseppe Haas-Triverio, Roberto Schiess e Jean Rousset.

Il Chiostro di Palazzo San Bernardino ospiterà la lectio magistralis del Ch.mo professor Maurizio Paoletti, docente di Archeologia classica all’Università della Calabria, apprezzato studioso dell’arte che offrirà, venerdì 24 luglio, alla città un intenso percorso sull’arte escheriana.

Per le celebrazioni, l’assessore Novellis ha voluto coinvolgere gli studenti del biennio e del triennio del Liceo artistico del Polo liceale di Rossano stimolandoli, grazie al fondamentale apporto dei loro docenti e del dirigente scolastico Antonio Franco Pistoia, alla realizzazione di opere uniche ed originali ispirate alla produzione artistica di Escher.

Gli studenti hanno, dunque, realizzato nuovi lavori o reinterpretato i soggetti scelti dall’artista olandese ma con metodi differenti.