Turismo, Ferrara (M5S): “Parte campagna di comunicazione per sostenere il settore”

«La Calabria è pronta ad accogliere i turisti in sicurezza offrendogli come sempre un’esperienza unica e indelebile di vacanza». L’eurodeputata Laura Ferrara illustra la campagna di comunicazione del Movimento 5 stelle Europa rivolta inizialmente a tutti i cittadini europei e, una volta rimosse le restrizioni dei viaggi extra-Ue, a tutti i cittadini del mondo.

«Il messaggio della campagna è #ItalyIsBack: ritornano l’arte, la cultura, il cibo, il vino, le spiagge, i vicoli storici, l’artigianato, i paesaggi. #EnjoyCalabria è invece l’esortazione che rivolgo ai turisti, invitandoli a venire a scoprire le numerose bellezze che la nostra regione offre.

Dalle spiagge, ai borghi antichi, dai sentieri collinari alle alture degli Appennini, inebriati dai resti delle testimonianze della cultura magno graeca. La Calabria ha tantissimo da offrire. L’accoglienza di questa meravigliosa terra è sempre stata straordinaria ed ha lasciato tracce indelebili nel cuore di chi l’ha visitata.

Il mio invito è rivolto a chi non la conosce ancora e a chi vorrebbe ritornarci. Il turismo è stato senza dubbi il settore maggiormente colpito dall’emergenza corona virus ecco perché è necessario sostenerlo in primis con politiche di ristoro ma anche con messaggi per chi sceglie il nostro Paese e la nostra regione come meta delle proprie vacanze. All’Europa abbiamo chiesto scelte coraggiose per aiutare il comparto a ripartire, istituire un programma specifico per il turismo ed una linea di bilancio dedicata nel QFP 2021-2027 e nel Next Generation Eu. Continueremo a portare avanti queste istanze e a promuovere le eccellenze e le risorse dei nostri territori» conclude l’europarlamentare.