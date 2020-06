Il 14 giugno a Rende verranno effettuati i test seriologici

Domenica mattina, ore 9.00, (14 giugno 2020) in piazza Borromeo ci sarà la possibilità per i cittadini di Rende e di tutta l’area urbana di sottoporsi al test seriologici. Veri e propri test rapidCovid 19 organizzati dall’associazione Adis Cosenza Onlus. L’assessore alla sanità del Comune di Rende Mario Rausa insieme al sindaco di Rende Marcello Manna,hanno voluto con insistenza “questa giornata importante per i nostri cittadini. Siamo in una fase delicata e il mio invito, naturalmente, è quello di venire a fare i test, anche perché, adesso è fondamentale avere chiara la mappatura di una situazione che resta complicata. Il mio invito è quello di non abbassare la guardia.”. L’associazione Adis comunica che è “preferibile la prenotazione, ma naturalmente è libera la possibilità di fare il test anche senza prenotazione”. Il costo del test è di 25 euro. Questi sono i numeri di telefono per la prenotazione: 346 2264351 – 327 6158670.