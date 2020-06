Graziano di Natale (IRIC) denuncia la situazione insostenibile al Laboratorio di analisi cliniche dell’Ospedale di Paola

“Le condizioni in cui versano attualmente i locali del laboratorio d’Analisi di Patologia clinica della struttura ospedaliera “San Francesco di Paola” sono assolutamente inidonee all’adempimento delle funzioni preposte e urgono provvedimenti adeguati per riportarle agli standard normali”. È quanto denuncia il consigliere Graziano Di Natale (IRIC), Segretario-Questore dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea Regionale che sulla questione evidenzia i disagi che la “sistemazione” dei locali del laboratorio di analisi sta arrecando al personale sanitario e ai cittadini che usufruiscono del servizio.

“Difatti – afferma Di Natale- il laboratorio di analisi del presidio ospedaliero della città di Paola risulta essere persino sprovvisto di un deposito e ciò comporta la sistemazione di reagenti e materiale atto allo svolgimento dell’attività di laboratorio all’interno degli stessi locali dove lavorano gli operatori ed è presente la strumentazione, di ultima generazione”. “In sostanza, in queste condizioni – continua l’esponente politico – tutto il personale sanitario è costretto a lavorare senza alcuna garanzia di sicurezza”.

E non basta. Di Natale rileva che “Alla luce dello stesso Regolamento regionale che fissa e stabilisce i requisiti minimi strutturali generali ed impiantistici per i laboratori analisi, quello di Paola è gravemente fuori-norma in quanto non rispetta i requisiti previsti”.

“Pertanto – prosegue il consigliere – faccio mio il disagio degli operatori sanitari ma anche e soprattutto di tanti pazienti, e lancio un appello perché vengano subito rimosse le criticità evidenziate in quanto intendo mantenere sempre accesi i riflettori sulle condizioni del servizio sanitario nella mia terra e rimarrò sempre vigile nel tutelare un diritto primario qual è quello della salute, e in questo caso lo sottolineo, l’altro fondamentale alla sicurezza nei luoghi di lavoro”. “Invierò subito una lettera al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dottoressa Simonetta Cinzia Bettelini – conclude Graziano Di Natale- rendendo noto ciò che si sta vivendo nei locali del laboratorio al fine di intervenire nell’adeguamento degli stessi secondo regolamento, garantendo sicurezza agli operatori sanitari nell’adempiere alle loro funzioni e la fruizione di un servizio adeguato a tutti i pazienti.”