Graziano Di Natale: “Difendere il Commissariato della Polizia di Stato della città di Paola”

“La carenza di personale al Commissariato della Polizia di Stato della città di Paola sta causando disagi all’intero territorio”.

È quanto denuncia il consigliere regionale di IRIC Graziano Di Natale, “dopo l’incontro tenutosi stamane, nell’aula del Consiglio comunale del Sant’Agostino, alla presenza del sindaco della città di Paola avv. Roberto Perrotta, del segretario generale provinciale del SIULP Ezio Scaglione, del direttivo nazionale nella figura di Luciano Lupo, del componente della segreteria di Paola e riferimento del Tirreno Cosentino Paolo Stella, di alcune rappresentanze della polizia stradale e di tutti i componenti della segreteria”.

“Bisogna difendere il nostro Commissariato che ha segnato la storia della città di Paola quale punto di riferimento nel reprimere la criminalità organizzata presente sul territorio” – asserisce il Segretario Questore dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

“Pertanto – incalza ancora Di Natale – non posso restare inerte dinanzi al grido d’allarme proveniente da coloro i quali, giorno e notte, mettono a repentaglio la propria vita per il bene di tutti i cittadini, garantendo l’ordine pubblico sull’intero territorio. Gli stessi hanno denunciato che il dimezzamento di personale sta arrecando seri disagi rispetto alla garanzia del servizio, compromettendo la stessa serenità dei poliziotti nell’adempimento delle funzioni. Come evidenziato da uno dei componenti, il SIULP è un sindacato sensibile ed attento al sociale che opera sempre nel segno della cultura della sicurezza, con un unico motto ‘Tra la gente per la gente’. In accordo con il Sindaco della Città, rinnovo la mia piena disponibilità alla risoluzione delle attuali criticità e ribadisco il mio impegno a sottoporre all’attenzione della Regione e dello Stato centrale la situazione del Commissariato di Paola. Mi sento particolarmente legato alle Forze dell’Ordine ed in special modo alla Polizia di Stato – evidenzia il consigliere Di Natale – richiamando il ruolo del padre, già Ispettore Capo della Polfer”.

“Da qui – conclude – il mio sentito impegno al riguardo. Il prossimo passo sarà, dunque, depositare un’interrogazione al Ministro dell’Interno, scevra da ogni posizione politica”.