Cosenza, trovano una borsa con 500 euro e la consegnano ai carabinieri

Due ragazzi argentini hanno consegnato agli uffici della stazione principale dei carabinieri di Cosenza una borsa trovata per strada. All’interno cinquecento euro in contanti e i documenti di una donna. I due, una ragazza e un ragazzo, trasferitisi da poco nella città bruzia alla ricerca di un lavoro, nonostante le difficoltà economiche aggravate dalla pandemia, non hanno esitato a dare la borsetta con i soldi ai militari.

Grazie ai documenti i carabinieri sono riusciti a contattare la proprietaria, una badante di origine ucraina anche lei arrivata da poco a Cosenza per lavoro.