Cosenza, nuove modalità di accesso al servizio anagrafe e stato civile

In considerazione del passaggio alla nuova fase dell’emergenza sanitaria da pandemia COVID – 19, il settore Affari generali del Comune, attraverso la dirigente, ing.Alessia Loise, comunica alla cittadinanza le nuove modalità di accesso al servizio anagrafe e stato civile (nella sede di Piazza Giacomo Mancini, 33) a partire da lunedì 8 giugno.

Con riferimento al Servizio Anagrafe gli sportelli saranno aperti al pubblico, per le certificazioni di stato di famiglia, residenza, cumulativi e autentiche: solo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle 12,30. Per quanto riguarda le pratiche relative alle residenze (immigrazioni e cambio di indirizzo) gli sportelli saranno aperti al pubblico solo nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Agli sportelli si potrà accedere, in alternativa, su prenotazione telefonando ai numeri 0984/813966 – 0984/813954 – 0984/25583 tutti i giorni dalle ore 12,30 alle ore 13,30 o inviando una mail all’indirizzo anagrafe@comune.cosenza.it . Le prenotazioni potranno essere concordate anche per i giorni di rientro pomeridiano (lunedì e giovedì, negli orari di apertura dell’ufficio).

Con riferimento al Servizio di stato civile, gli sportelli saranno aperti al pubblico solo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, per le certificazioni di nascita, morte e matrimonio e per le dichiarazioni di nascita.

Per quanto riguarda le promesse di matrimonio, le celebrazioni di matrimonio e le riconciliazioni, gli sportelli saranno a disposizione solo su prenotazione, telefonando al numero 0984/813946, il lunedì, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Le prenotazioni potranno essere concordate, il martedì e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, oppure inviando una mail all’indirizzo statocivile@comune.cosenza.it . E’ possibile prenotarsi anche per i giorni di rientro pomeridiano (lunedì e giovedì, negli orari di apertura dell’ufficio). Anche con riferimento alle negoziazioni assistite, riconoscimenti, cittadinanze e consegne DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), gli sportelli apriranno solo su prenotazione, telefonando al numero 0984/813949, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Il martedì e venerdì è possibile prenotarsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30, oppure inviando una mail all’indirizzo statocivile@comune.cosenza.it. Prevista, anche per questa tipologia di pratiche, la possibilità di prenotarsi per i giorni di rientro pomeridiano (lunedì e giovedì, negli orari di apertura dell’ufficio).

Per le dichiarazioni di morte gli sportelli saranno aperti tutti i giorni (compresa la domenica), dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per informazioni relative alla posta evasa o da evadere, è possibile telefonare al numero 0984/813940, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,30 alle ore 14,00.