Cosenza, il Comune distribuirà nei prossimi giorni 40 mila mascherine ai cittadini

Sono più di 40 mila le mascherine chirurgiche che il Comune di Cosenza ha ricevuto dalla Protezione Civile regionale e che provvederà a distribuire nei prossimi giorni alla città. Lo ha reso noto il Sindaco Mario Occhiuto che ha demandato all’Assessore al welfare Alessandra De Rosa, la distribuzione, attraverso il settore welfare ed il CSV, dell’ingente quantitativo di dispositivi di protezione individuale.

“L’anima sociale di Cosenza – ha sottolineato l’Assessore De Rosa – si è sempre articolata in una dimensione vocata all’associazionismo laico ed a quello religioso. Nel rispetto di questa specificità, per garantire la più capillare diffusione possibile dei dispositivi, il Comune investirà, per la distribuzione delle mascherine, quartiere per quartiere, le parrocchie e le associazioni di volontariato. Il nostro obiettivo – ha sottolineato ancora Alessandra De Rosa – è quello di arrivare soprattutto alle famiglie più bisognose e appartenenti all’area del disagio. Questa iniziativa – ha detto ancora De Rosa – vede anche il coinvolgimento e il sostegno della Presidente della Commissione Consiliare sanità e welfare, Maria Teresa De Marco, che ha inserito nella distribuzione anche i medici di base”.

Nei prossimi giorni sarà reso esecutivo il piano di distribuzione e si renderanno note le modalità per il ritiro dei dispositivi di protezione individuale.