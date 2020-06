Classe pollaio a San Giovanni in Fiore: la denuncia dell’Ugl Scuola

L’UGL Scuola, venuta a conoscenza in data odierna, del grave episodio occorso nella scuola primaria, classi prime, sezione A e B dell’Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera di San Giovanni in Fiore, Cosenza, denuncia, su richiesta di genitori degli alunni interessati, la Lesione ai piccoli studenti delle due classi di scuola primaria: prima A con numero 14 alunni e prima B con numero 13 alunni regolarmente frequentanti nell’anno scolastico attualmente ancora in corso.

La didattica svolta nel suddetto anno è risultata altamente positiva e non vi è alcuna giustificazione all’Accorpamento delle due classi che, di fatto, andrebbero a costituire la famigerata classe-pollaio.