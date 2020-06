Asp Cosenza, Graziano (Udc): “Inspiegabile fermo rete ambulatoriale”

“L’Azienda sanitaria di Cosenza – aggiunge Graziano – dal punto di vista organizzativo, oggi, è indietro su tutto. È evidente come la Calabria abbia lavorato scientemente in questi mesi per evitare il diffondersi del virus e dimostrando di avere, pur nelle gigantesche difficoltà di un sistema che fa acqua da tutte le parti, ottimi medici. Ora, però, succede che a causa di certa burocrazia sanitaria (non tutta per fortuna!), da sempre una palla al piede per il sistema assistenziale pubblico, rischiamo di ritrovarci nuovamente ultimi. Tantissime persone – precisa il Presidente del gruppo UDC – mi segnalano che in questo momento la rete degli ospedali spoke della provincia di Cosenza, da Paola-Cetraro a Corigliano-Rossano passando per Castrovillari, è priva della struttura ambulatoriale e poliambulatoriale. E questo perché né la direzione generale dell’Asp, oggi nuovamente vacante dopo le dimissioni del commissario Zuccatelli, tantomeno le direzioni sanitarie dei nosocomi hanno attuato i protocolli per l’apertura delle strutture. Lo hanno fatto in Lombardia, nell’epicentro dell’emergenza pandemica, non lo facciamo in alcune zone della nostra regione dove il virus per fortuna è stato ben arginato. Non bisognava fare nulla di trascendentale se non rispettare le regole di igienizzazione, di distanziamento sociale, di contingentamento dell’utenza e mettere a disposizione di medici e cittadini i dispositivi di protezione individuale. In buona sostanza bisognava fare quello che deve fare un buon manager: organizzare. Eppure, ancora è tutto fermo per un’evidente incapacità ad attuare i protocolli. A cosa servono queste figure – conclude Graziano – se poi non riescono a garantire i servizi minimi ai cittadini?”.