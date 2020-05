Ufficio postale di San Lucido – Le precisazioni di Poste Italiane

Con riferimento all’articolo dal titolo “ Di Natale:”Lancio un appello per la riapertura dell’ufficio postale di San Lucido” del 25 maggio, Poste Italiane precisa che, nelle scorse settimane, il servizio postale nel comune di San Lucido è stato garantito grazie all’Ufficio Postale di via Regina Elena, distante meno di un km dalla sede di via Polella, chiusa soltanto in via temporanea a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19. L’ufficio di via Regina Elena è rimasto sempre operativo ed è attualmente a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Nello stesso ufficio è inoltre disponibile sette giorni su sette, e in funzione 24 ore su 24, un ATM-Postamat che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti.

Nel ricordare che in questo periodo l’accesso agli uffici postali è gestito e regolamentato per rispondere in modo efficace al piano di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, Poste Italiane invita tutti i cittadini a recarsi negli uffici esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili e, in ogni caso, avendo cura di indossare dispositivi di protezione individuale, entrando in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti e mantenendo le distanze di sicurezza sia in attesa all’esterno della sede che nelle sale aperte al pubblico.