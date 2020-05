Sottoscritto protocollo d’intesa tra CNA Cosenza e Sindacato italiano militare carabinieri

La CNA Cosenza ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il SIM CC (Sindacato italiano militari Carabinieri) di Cosenza. A firmare il documento sono stati il presidente della CNA – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa – di Cosenza, Francesco Rosa e il segretario generale provinciale del Sim Carabinieri Federico Bianco.

“Si allarga la serie di collaborazioni attivate dalla nostra confederazione. Abbiamo sposato da tempo questa linea di apertura, attivando e amplificando relazioni e dialogo con forze sociali ed economiche”.

Sono parole espresse dal presidente della CNA Cosenza, Francesco Rosa.

“Con il Sindacato italiano militari Carabinieri – aggiunge il presidente Rosa – condividiamo anche uno schema di valori fondanti, un bacino di idee essenziali per affrontare anche i problemi innescati da una crisi che sta interessando tutto il corpo sociale, dai cittadini alle imprese, nessuno escluso. Ecco perché è necessario fare sintesi e gioco di squadra”.

In particolare la Cna Cosenza fornirà servizi e consulenza in materia pensionistica e assistenziale nei rapporti con gli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali. Grazie al protocollo di intesa sarà attivo anche per gli iscritti al Sim Cosenza il servizio di assistenza fiscale per la predisposizione dei modelli 730, Unico, Isee, Red, Icric, Imu, Tasi e successioni.