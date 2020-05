Lifebrain: al via i test sierologici in Calabria

Lifebrain per la Calabria: a partire da mercoledì 27 maggio,nei 7 centri Lifebrainpresenti nella regioneè possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid-19.L’iniziativa coinvolgelo storico Laboratorio Bilotta di Cosenza, altri 3 centri a Crotone e tre laboratori situati nelle località di Rende, Luzzi e Strongoli.

Uno sforzo, quello del più grande network di laboratori d’analisi in Italia, che mira a supportare il sistema sanitario per far fronte all’emergenza epidemiologica.

L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto con il virus nel passato (IgG).

“I pazienti possono contattare il centro Lifebrain di fiducia e accedere al test” – spiega Francesco Bilotta, Area Manager Lifebrain. “Forniamo i risultati entro 48 ore. Non effettuiamo test rapidi, ma solo test strumentali di laboratorio, in grado di fornire una specificità, ovvero capacità di individuare gli anticorpi anti Sars-CoV-2, non inferiore al 95%, così come indicato dal ministero della salute”, conclude Bilotta.

L’iniziativa promossa in Calabria, che segue quelle lanciate recentemente in Lombardia e Puglia,è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala nazionale: fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha infatti supportatoASL locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia, eseguendo oltre115mila test tra sierologici e tamponi.

Di seguito la lista dei Centri Lifebrain in Calabria nei quali è possibile effettuare il test sierologico:

Lifebrain

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese. Con un network di oltre 300 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una presenza capillare in 16 regioni, Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della patologia.

Lifebrain, i numeri:

Più di 1.200 addetti

Un volume di oltre 25 milioni di esami l’anno

Più di 6 milioni di pazienti assistiti ogni anno

Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (modello hub&spoke)

Medesime apparecchiature, identiche metodologie e uguali indici di riferimento in tutti i centri Lifebrain

