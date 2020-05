Laino Borgo – Donate le mascherine ai ragazzi fino ai 12 anni

Entrare nella fase due è un’azione ancor più «delicata della prima in cui tutti dobbiamo essere più attenti e rispettare tassativamente le regole, muniti di protezione individuale, tanto da evitare possibili contagi». Per questo l’Amministrazione comunale di Laino Borgo, guidata dal Sindaco Mariangelina Russo, grazie alla donazione della ditta Prince Ceramiche di Fernando Prince e della Protezione Civile ha consegnato ai bambini da tre a dodici anni residenti nel Comune di Laino Borgo mascherine con il colori bianco e celeste che richiamo il vessillo comunale, quale «segno di attenzione e vicinanza ai più piccoli».

I DPI saranno uno strumento con il quale dovremo convivere per questa seconda fase, soprattutto ora che ai bambini sarà permesso fare una passeggiata con uno dei genitori. Così si è pensato di regalare loro una mascherina riutilizzabile previo igienizzazione e/o lavaggio Sottolineando come i più piccolo solo «la linfa vitale del Paese ed il nostro futuro». Attraverso la loro presenza sottolineiamo e ci auguriamo «una rinascita e la speranza di tornare presto alla vita normale, a sentire le voci dei bambini, le loro passeggiate in bici e i loro giochi festosi, con l’augurio che ciò possa avvenire al più presto ricordando questo periodo come un lontano ricordo da leggere sui libri di storia».

Inoltre per gli audulti che ne avessero necessità – ricorda il primo cittadino di Laino Borgo, Russo – sono disponibili mascherine chirurgiche. Basterà contattare la polizia municipale o il Comune, che provvederà alla relativa consegna.