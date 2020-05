Dl Rilancio, Magorno (Iv): “Servono risorse per i comuni e per il sud”

“L’allarme lanciato dal Presidente Anci, Decaro, non può non essere ascoltato. I comuni vanno sostenuti in modo concreto con tutte le risorse necessarie. Purtroppo, però, al momento l’unica realtà è un decreto che sembra condannare i comuni e abbandonare il Sud. Non è giusto!”

Così in un post Facebook il Senatore IV e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.