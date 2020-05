Cosenza – Riaprono al pubblico dal 1° giugno l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio per il ritiro degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali

Il Settore Affari generali del Comune di Cosenza, attraverso la dirigente, ing.Alessia Loise, ha reso noto che da lunedì prossimo, 1° giugno, riapriranno al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma solo di mattina, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, l’Ufficio Protocollo e gli uffici per il ritiro degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali (Casa comunale) di Palazzo Ferrari. L’apertura degli stessi uffici, nel periodo dell’emergenza coronavirus, era stata limitata, per lo svolgimento delle attività indifferibili in presenza, ai giorni di lunedì e mercoledì, dalle 9,00 alle 12,00.