Anas – Limitazioni A2 tra Altomonte e Tarsia Nord

Dalle 18:00 di oggi sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà temporaneamente chiuso un tratto della carreggiata sud (direzione Reggio Calabria) tra Altomonte e Tarsia Nord, in provincia di Cosenza, per consentire le operazioni di rimozione di un autoarticolato incendiato lo scorso 14 maggio.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Altomonte (km 215,800) e rientro allo svincolo di Tarsia Nord (km 222).

La chiusura sarà operativa per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni, previsto entro la mezzanotte.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.