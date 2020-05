Mai come quest’anno il #1maggio è il giorno in cui rimarcare la sacralità del lavoro. Il lavoro è pane e il pane non deve mai mancare. Il lavoro deve essere il centro del mondo che verrà dopo il #Coronavirus, perché è il lavoro a dare dignità. È il lavoro ciò che chiede la gente del Sud non l’assistenzialismo.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.