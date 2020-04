Sequestro piazza Bilotti: indagato anche il sindaco Mario Occhiuto

C’e’ il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, di Forza Italia, fra le 13 persone indagate nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza che stamane ha portato al sequestro di Piazza Bilotti.

A carico del primo cittadino si ipotizza, fra l’altro, il reato di falso ideologico. Occhiuto, esponente di spicco del movimento forzista, e’ stato in corsa come possibile candidato presidente alle ultime elezioni regionali. Proprio a causa del suo coinvolgimento in vicende giudiziarie, il centrodestra gli preferi’ l’attuale governatrice, Jole Santelli, sua vice e parlamentare forzista. (AGI)