Rende: pubblicato nuovo bando per l’assegnazione dei buoni spesa

In linea con le direttive governative e l’azione capillare messa in atto per sostenere le famiglie più bisognose, il comune di Rende ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione dei buoni spesa una tantum, ampliando la platea dei beneficiari e aumentando l’importo previsto per ogni nucleo familiare.

“Già da venerdì –ha affermato l’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese- è disponibile sull’albo pretorio e online sul sito istituzionale la domanda di accesso al nuovo bando che non solo allarga il numero degli aventi diritto alla forma di sostegno finanziata dal governo centrale, ma aumenta il contributo per nucleo familiare, adeguando le somme già elargite a chi ha già ha avuto accolta la domanda per ottenere i buoni spesa così da far pervenire il beneficio al maggior numero di aventi diritto, stante il conclamato stato di bisogno attuale”.

“Il lavoro svolto dal settore dei servizi sociali è davvero encomiabile”, ha dichiarato il sindaco Marcello Manna: “Rende si dimostra eccellenza e modello virtuoso nelle politiche sociali: non ci siamo fatti cogliere impreparati dinanzi questa crisi economica endemica, ma anzi abbiamo saputo mettere in campo le forze e le competenze necessarie per dare sostegno sin dallo scoppio della pandemia a chi si trovava e si trova in difficoltà, impossibilitato persino a poter fare la spesa. La rete di solidarietà costruita con la Croce Rossa e la Terra di Piero, insieme al supporto dei ristoratori locali, in poco più di un giorno ha fatto sì che le famiglie avessero un pasto caldo e generi di prima necessità. La nostra comunità, gli imprenditori che qui hanno investito, le realtà associative, religiose e laiche con il loro contributo a rendere tutto ciò possibile, a mettere le basi per la città del futuro: più inclusiva, egualitaria, identitaria”.