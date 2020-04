Nuova Pro Loco Dipignano organizza raccolta fonti e con il ricavato dona 106 tute in polipropilene all’ospedale di Cosenza

LA NUOVA PRO LOCO DIPIGNANO, Via 25 Aprile, snc 87045 Dipignano (CS) Vista l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia denominata (COVID 19),

che sta interessando particolarmente il nostro Paese; Considerata la carenza dei dispositivi di protezione individuale, in dotazione agli operatori sanitari su tutto il territorio nazionale e in particolar modo in Calabria; Considerata l’importanza del ruolo che essi svolgono in questa fase di estrema criticita’,al fine di scongiurare ulteriori forme di contagio tra gli operatori stessi inpegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto; CONSEGNA NR 106 TUTE DI PROTEZIONE PE, DA ASSEGNARE A TUTTI GLI OPERATORI SANITARI CHE NE NECESSITANO DELIL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA.