Magorno (IV): “No a uno scippo di risorse destinate al Sud”

“Nonostante la grave emergenza legata al Coronavirus sembra sia pronto un nuovo scippo al Sud. Preoccupa, infatti, la possibilità di spostamento delle risorse comunitarie tra Regioni paventata nel documento preparato dal Dipartimento di Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di somme importanti, relative alla programmazione comunitaria 2014-2020 e al Fondo di Sviluppo e coesione, che dovrebbero essere destinate alle aree più in difficoltà del Paese. Invece, secondo quanto circola, questo vincolo dovrebbe venir meno. Non consentiremo che il Meridione possa subire un’ulteriore beffa, il governo ha il dovere di sviluppare una politica improntata sulla solidarietà nazionale, ma questo non può tradursi nella cancellazione di ciò che spetta alle regioni del Mezzogiorno”.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.