Coronavirus – Nessun caso a Vaccarizzo Alabense. Il sindaco: “Notizie false creano allarme sociale”

Covid-19, non vi sono casi di concittadini positivi. Ogni diversa informazione diffusa a qualsiasi titolo in questi ultimi giorni risulta pertanto destituita di ogni fondamento. È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo ribadendo che ogni eventuale aggiornamento in merito sarà comunicato istituzionalmente solo dall’Amministrazione Comunale che in stretto contatto con le autorità sanitarie preposte adotterà senza indugio tutte le misure di sicurezza prescritte.

Il primo Cittadino coglie l’occasione per precisare inoltre che nei giorni scorsi due concittadini sono stati sottoposti a tampone, entrambi con esito negativo e che da parte dell’Amministrazione Comunale sono state trasmesse alla forze dell’ordine numerose segnalazioni circa il mancato rispetto delle disposizioni restrittive previste dal Governo e dalla Regione, sollecitando quindi maggiore controllo e sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Nel ribadire la necessità di rispettare tutte le prescrizioni e restrizioni prorogate fino alla prossima domenica 3 maggio e, quindi, di uscire di casa solo per comprovate ragioni di salute o lavorative, comunque sempre muniti di mascherina e guanti, evitando assembramenti e rispettando il distanziamento sociale imposto per evitare la diffusione del contagio, il Sindaco diffida pubblicamente dal diffondere irresponsabilmente ulteriori notizie infondate in ordine alla grave pandemia in corso, destinate a creare soltanto confusione e pericoloso allarme sociale