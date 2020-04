Coronavirus, Magorno: “Iniziative per ripartire a Diamante”

Nella sua diretta Facebook sull’emergenza coronavirus, e stamattina sui canali social, il Sindaco di Diamante, Sen. Ernesto Magorno ha annunciato una serie di iniziative che saranno messe in campo nell’immediato. «Dobbiamo affrontare l’emergenza di oggi ma guardare già al futuro – ha detto Il Sindaco – e già venerdì si riunirà, in videoconferenza, una consulta che sarà permanente e affronterà le problematiche riguardanti il principale settore della nostra economia: il turismo.

Coinvolgeremo tutte le categorie interessate ed integreremo, se necessario, la composizione della consulta in corso d’opera. Non dobbiamo farci trovare impreparati di fronte a tutte le incognite che si presentano in un comparto, il turismo, che occupa, praticamente, gran parte della popolazione cittadina. A breve attiveremo una analoga consulta sulla scuola. In attesa di comprendere come e quando i ragazzi potranno tornare a scuola, occorrerà predisporre tutto, in sinergia tra tutte le componenti sociali interessate e avvalendosi delle nove tecnologie, per consentire che il ritorno alla normalità avvenga nella maniera più agevole e serena per gli studenti, lo scrigno più prezioso sul quale si fonda il futuro della nostra società. Infine, ma non da ultimo, attiveremo una terza consulta per avviare una riflessione collettiva su come trattare i principali temi ambientali e mettere in pratica concretamente, anche nella nostra città, tutte quelle azioni che ci consentiranno di guardare al futuro senza le inquietudini di questi giorni». Il Sindaco, inoltre, ha comunicato la volontà voler ascoltare direttamente i cittadini: «I social mi consentono di tenere con gran parte di voi un filo diretto quotidiano, sono uno straordinario strumento che in questo periodo così eccezionale mi ha consentito di informarvi, di ascoltarvi e di stabilire un rapporto di maggiore vicinanza tra noi. Mi sono reso conto, però, che non tutti utilizzano questi mezzi, in particolare le persone più anziane. Per questo da oggi, quotidianamente, mi recherò in tutto le zone del territorio comunale per potervi ascoltare, rispettando, ovviamente, le regole di distanziamento e tutte le precauzioni previste. Inizierò oggi, alle ore 18 da Cirella. Mi basterà parlavi a distanza – ha aggiunto il Sindaco – ma anche uno sguardo o un semplice saluto, per capire come state ed individuare le vostre necessità e farvi comprendere che le istituzioni vi sono vicine».