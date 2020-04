Coronavirus – A Paola albergo messo a disposizione dall’ordine dei Minimi

Sarà possibile isolare le persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena anche nella struttura, ovvero l’Hotel San Francesco, messa a disposizione dall’Ordine dei Minimi a Paola per rispondere all’emergenza sanitaria attuale.

L’albergo è ubicato nei pressi del Santuario Regionale San Francesco di Paola, distante dal centro abitato e dotato di tutte le caratteristiche necessarie per rispondere agli standard richiesti per assolvere a questa funzione. “In occasioni come questa – ha dichiarato il Sindaco di Paola, Roberto Perrotta – una volta di più emerge il senso dell’essere una comunità coesa. All’Ordine dei Minimi rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, la più profonda gratitudine per il gesto compiuto che, ancor prima di rappresentare un balsamo per l’intera collettività, è la sintesi della cura con cui, i Padri e i Frati del Santuario, prendono a cuore le sorti della Città. Ulteriore suggello del profondo rapporto con il territorio, la disponibilità di una struttura come l’Hotel San Francesco, andrà a rappresentare anche un sollievo per quanti sono impegnati nella tutela della sicurezza e della salute pubblica”.