Castrovillari – Trasporti locali e regionali tra coronavirus. Il Sindaco Lo Polito scrive al Ministro De Micheli

A tutela anche delle imprese di trasporto del Sud e della Calabria percosse dalle ricadute della pandemia.

Il Sindaco della città di Castrovillari , Domenico Lo Polito, questa mattina ha inviato una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, onorevole Paola De Micheli, segnalandole le ripercussioni, causate dal Covid-19, chestanno vivendo pure le Società di trasporto calabresi,le quali professionalmente, effettuano servizio interregionale verso le aree del Nord,e le capacità che ruotano intornoper organizzareviaggi e gite scolastiche.

A tal proposito il primo cittadino ha domandato , anche in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri che affronterà pure l’intera questione del trasporto pubblico locale al fine di dare un giusto sostegno alle imprese del settore ed ai loro dipendenti, una particolare attenzione per quelle calabresi profondamente colpite dal particolare momento che sta investendo l’intera economia a tutti i livelli e che “ al Sud– ha fatto presente- riveste un particolare significato per le molteplici, e spesso storiche, problematiche che s’incrociano”.

Da qui l’accorata istanza per finalizzare interventi dedicati al comparto regionale dei trasporti- che garantiscano Società e posti di lavoro-, fondamentali per una Calabria che ha necessità di crescere e di collegarsi per ridurre il suo gap con il resto del Paese.

L’azione desiderata, quindi,è per impedire- afferma ancora Lo Polito- la nascita di quelle condizioni contrarie ad uno sviluppo per tutti di cui, qui, abbiamo particolare bisogno per rispondere alle tante esigenze di lavoro che necessitano di sinergia e diffuso accompagnamento adeguato.