Nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale la Presidente Jole Santelli ha detto delle cose importanti in relazione alla situazione del #Coronavirus. Non posso non sostenere il suo appello: la Calabria deve ricevere in tempi celeri tutti gli strumenti necessari e idonei ad affrontare l’emergenza.

Così il Senatore IV, Ernesto MAGORNO.