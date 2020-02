Rinnovato il direttivo Arci Cosenza

Si è ufficializzata in data 7 febbraio 2020 la nomina del nuovo direttivo Arci Cosenza (Comitato Territoriale della Provincia cosentina). Il passaggio di testimone è avvenuto nella sede del Comitato Arci, in via Padre Giglio P.zza Molino 1, dove sono state rinnovate le cariche di segreteria e dei consiglieri: Silvio Cilento presidente del comitato, Rosaria Alessia Buffone segretaria, Adolfo Noce, Viviana Rondinelli e Gaetano Fazari consiglieri.

A salutare il nuovo direttivo erano presenti i volti storici di Arci Cosenza, Angelo Gallo, Maria Rosa Vuono e Lucia Ruggiero che con entusiasmo hanno riposto fiducia in questo nuovo e giovane gruppo di lavoro.

Il nuovo direttivo si riconosce pienamente nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazi fascismo nonché nella storia della stessa Arci e nella sua multidimensionalità.

“Ci faremo promotori di azioni e buone prassi che guardano al futuro pur rispettando i valori, la storia, la cultura e le tradizioni locali. Coesione sociale, sviluppo di comunità, promozione culturale, empowerment e benessere dei segmenti sociali a rischio di marginalizzazione, qualità della vita e inclusione saranno le nostre priorità.

Fondamentale è la creazione di un network strutturato e cooperativo al fine di rendere Cosenza pioniera delle parole accoglienza e restanza per offrire, soprattutto ai giovani, la possibilità e l’opportunità di non abbandonare la propria terra.

Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a seguire i nostri canali social e a venirci a trovare presso la nostra sede per maggiori informazioni sulla mission dell’associazione, le attività, la possibilità di tesseramento e l’affiliazione per aprire nuovi circoli”.

Arci Cosenza