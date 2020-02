Cosenza – Si riunisce il Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia Franco Iacucci ha convocato il Consiglio Provinciale per le h. 11:00 di lunedì 10 febbraio 2020, in seduta straordinaria e in prima convocazione.

L’Assise si riunirà nella Sala delle Adunanze dell’Ente, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente; Approvazione verbali delle sedute Consiliari del 10 e 27 dicembre 2019; Surroga del Consigliere Provinciale Licursi Gennaro con il Consigliere Cuzzocrea Andrea; Ordine del Giorno “Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica”; Partecipazione della Provincia di Cosenza, in qualità di Socio Fondatore, alla costituenda Fondazione “IRIDEA – Istituto Tecnico Superiore/Agroalimentare”; Trasferimento al patrimonio del Comune di Mangone di un tratto della S.P. n. 76″; “Trasferimento al patrimonio del Comune di Spezzano Albanese di un tratto delle SS.PP. n. 241 e n. 175 e acquisizione di un tratto di strada comunale”; Approvazione convenzione con la Tesoreria Provinciale.

L’eventuale seconda convocazione è fissata per martedì 11 febbraio 2020, alle ore 12.00.