Venerdì a Corigliano comizio di Jole Santelli e Pasqualina Straface

Jole Santelli a Corigliano per Pasqualina Straface: una “rivoluzione culturale in rosa” per cambiare la Calabria.

“In politica, se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi a un uomo, se vuoi che venga fatto qualcosa, chiedi a una donna.” – Margaret Thatcher

Venerdì 17 Gennaio, ore 19.30, in Piazza Salotto a Corigliano Scalo, pubblico comizio di Jole Santelli, candidata alla Presidenza della Regione Calabria per la coalizione di Centrodestra, e Pasqualina Straface, candidata alla carica di consigliere regionale nella lista “Jole Santelli Presidente”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.