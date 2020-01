Striscia la Notizia – Troupe aggredita a Cosenza, denunciati due giovani

Sono stati identificati e denunciati gli aggressori di Erica Cunsolo, per tutti “Erica senza K” e dell’operatore di Striscia la Notizia presi a calci e pugni nei pressi dello Stadio Marulla di Cosenza, durante il derby tra la squadra silana ed il Crotone, nella serata di lunedì. Si tratta di due giovani che hanno agito nei pressi dello stadio.

Erica Cunsolo ha anche girato e postato in rete un video mentre si trovava nell’ospedale di Cosenza per gli accertamenti clinici necessari per verificare le eventuali conseguenze dell’aggressione.

GUARDA QUI IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA