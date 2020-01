Regionali, Santelli: “La mia Calabria è rock”

“Dobbiamo cambiare la Calabria ad iniziare dalla Regione. Non una

Calabria matrigna, ma una regione al servizio dei cittadini calabresi.

La Calabria che costruiremo insieme a partire da lunedì prossimo è una

Calabria rock. Una Calabria delle eccellenze”.

Così Jole Santelli in occasione della cerimonia di chiusura della

campagna elettorale tenutasi a Cosenza questo pomeriggio.

“Abbiano però bisogno di spiegare le ali per volare – ha proseguito Jole

Santelli: abbiano le teste per farlo e lavorando tutti insieme ce la

faremo.

Alla politica chiedo di liberare la Calabria perché ne abbiano la

capacità. Noi se vinceremo lo faremo a mani libere.

La più grande soddisfazione è che sono Jole per tutti. Ero Jole ieri è

se sarò Presidente sarò Jole anche domani” ha concluso la candidata.