Regionali Calabria – Salvini a Spezzano: ‘Più giro la regione, più mi convinco che stravinceremo’ (VIDEO)

Matteo Salvini ha avuto una lunga giornata in Calabria. Un vero e proprio tour finalizzato a promuovere il programma della Lega in vista delle elezioni regionali in Calabria.

In serata è arrivato in Sila dove è stato accolto da un nutrito gruppo di sostenitori.

Tuttavia, nel corso delle sue ore passate nel territorio calabrese, non sono mancate le contestazioni.

Poco o nulla, almeno nelle sue idee, rispetto ai bagni di folla ricevuti.

“Piazza emozionante qui – ha commentato su Facebook – a Spezzano della Sila ❤. Più giro la Calabria, più mi convinco che il 26 gennaio non vinceremo, ma STRAvinceremo”.