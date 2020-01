Non vuole pagare il tassista e lo accoltella alla gola

Un tassista di Cosenza, è stato ferito da un cliente mentre effettuava una corsa in centro. Secondo quanto raccontato dalla figlia in una lettera di denuncia indirizzata alla stampa, l’uomo avrebbe chiesto di scendere anticipatamente dal veicolo e, probabilmente per non pagare la tariffa concordata di dieci euro, prima di abbandonare l’auto e darsi alla fuga, avrebbe sferrato una coltellata alla gola, alle mani e all’addome del malcapitato conducente. Il tassista è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’Annunziata dove gli sono state prestate le cure del caso.