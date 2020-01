Non vedenti – Ferrara (M5S) chiede alla Commissione di affrontare il tema dell’accesso alle informazioni sui prodotti alimentari

«Per quanto riguarda le etichettature il dibattito politico si concentra solo sul Nutriscore, ma noi vogliamo difendere tutti i consumatori e l’Unione europea deve garantire questo diritto». Laura Ferrara, eurodeputata del Movimento 5 stelle interroga la Commissione europea circa le misure adottate per migliorare l’accesso alle informazioni sui prodotti alimentari da parte dei non vedenti e ipovedenti.

«Da tempo sto dialogando con due realtà italiane, calabresi, circa l’importanza di garantire il libero accesso e la fruizione delle informazioni necessarie per un consumo consapevole – afferma Ferrara-. L’Unione italiana dei ciechi ed ipovedenti di Cosenza e il CREA sede di Rende hanno già una risposta a questa necessità, si tratta di un progetto di inclusione e di superamento delle barriere invisibili che potrebbe coinvolgere tutti gli Stati dell’Unione europea».

«Sebbene il Reg. UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti abbia migliorato il livello di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, non ha però eliminato le barriere esistenti per coloro che hanno disabilità visive e che incontrano ostacoli nell’accesso a tali informazioni – continua l’europarlamentare-. L’uso del linguaggio Braille e di moderne tecnologie in grado di implementare una etichetta audio-narrante per i prodotti alimentari, così come pensato da CREA e Uic in collaborazione con una azienda olivicola, sono strumenti in grado di rendere accessibili determinate informazioni e di contribuire ad una società più inclusiva e rispettosa dei diritti dei non vedenti e degli ipovedenti».

«Un tema di tale importanza non è più rimandabile a mio avviso. Ecco perché ho inteso interrogare la Commissione europea e interesserò direttamente la Commissaria, Helena Dallì, tramite una lettera per riportare l’inclusione e l’accesso alle informazioni per chi ha disabilità visiva fra le priorità e gli obiettivi di questa legislatura» conclude Ferrara.