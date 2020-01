Il 3 Gennaio apertura di campagna elettorale di Gianluca Gallo

Riflettori puntati su Sibaritide e Pollino. Il centrodestra in cammino verso le elezioni regionali farà tappa a Cassano, Venerdì 3 Gennaio prossimo, per l’apertura della campagna elettorale di Gianluca Gallo, capolista di Forza Italia nella circoscrizione nord e coordinatore provinciale del movimento azzurro. L’appuntamento è alle 18, in piazza Municipio, per una manifestazione alla quale prenderanno parte, insieme a Gallo, la candidata presidente del centrodestra alla Regione, Jole Santelli, e la senatrice di FI Fulvia Michela Caligiuri. «Sarà occasione – dice Gallo – per aprire un confronto sul piano dei programmi e delle proposte, con particolare riferimento a due territori, Sibaritide e Pollino, traditi da cinque anni di malgoverno a guida Pd: sanità, infrastrutture, legalità, agricoltura e turismo saranno i punti cardine dell’impegno per questa terra, bisognosa di attenzioni e sostegno, non certo di assistenzialismo». Aggiunge Gallo: «La Calabria citra ha dimostrato più volte di poter contare su un tessuto produttivo di qualità, su imprenditori di eccellenza e su giovani talenti di successo. Ha insomma le capacità per affrontare al meglio le sfide dei tempi nuovi, ma è necessario che la Regione, per le competenze che le sono proprie, cambi registro e scelga di investire su persone e futuro, più che su clientele e progetti di corto respiro. È questo l’investimento che occorre. È questa la base del programma che la presidente Santelli presenterà e porterà avanti, nel segno della concretezza e della discontinuità».

Gianluca Gallo

Consigliere regionale della Calabria

Coordinatore provinciale FI Cosenza