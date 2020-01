Graduatorie autisti 118, arriva l’assunzione

Stamane 16 autisti della graduatoria del 118 di Crotone hanno depositato la tanto agognata firma del contratto a tempo indeterminato presso l’Asp di Cosenza. Le nuove forze che scenderanno in campo ricopriranno solo in parte la carenza del territorio della provincia di Cosenza. Le due postazioni privatizzate da anni, a Lungro e Cariati, ritorneranno ad essere composte da personale totalmente dipendente dall’Asp, comportando così un ritorno economico nelle casse dell’Azienda Sanitaria di circa, se non oltre, di 30mila euro mensili.

Grande soddisfazione da parte dell’onorevole Francesco Sapia, del senatore Nicola Morra e del generale Cotticelli che, con grande sacrificio e dispendio di energie, cercano di ristabilire i delicati equilibri della legalità nel comparto sanitario calabrese. Oggi è un buon giorno per la sanità calabrese e siamo certi che da qui a breve ci saranno tante altre buone nuove.

Francesco Spadafora

Portavoce Graduatoria Autisti 118