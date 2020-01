Giudiceandrea (Pd): “Aprire dibattito su nuova provincia del territorio della Sibaritide”

“Uno degli obiettivi della prossima giunta regionale dovrà essere, a mio avviso, aprire un serio ragionamento sull’istituzione di una nuova provincia calabrese che riguardi l’intera fascia jonica o comunque il territorio della Sibaritide. I tempi sono ormai maturi per discutere, senza campanilismi, dell’opportunità di ridisegnare i confini e le competenze territoriali che riguardano quella fascia di popolazione. Basterebbe soffermarsi a riflettere sulle comuni necessità e sui punti di congiunzione che hanno le città della fascia jonica cosentina e quelle crotonesi. Oltre che condividere un immenso patrimonio storico-culturale hanno mercati simili come quello dell’agroalimentare ad esempio o quello turistico. A favorire questo sviluppo c’è la legge per la Fusione dei Comuni, che mi ha visto lottare strenuamente per l’approvazione, e che ha portato enormi benefici alla neonata città unica di Corigliano-Rossano che potrebbe essere il co-capoluogo di questa nuova provincia insieme a Crotone. È uno spunto, quello della costituzione di una nuova provincia, sul quale la nuova Regione dovrà soffermarsi con grande attenzione per cercare una riorganizzazione di un territorio così complesso e importante per cui tanti cittadini si stanno battendo da Sibari a Isola Capo Rizzuto senza escludere nessuno dei Comuni coinvolti. I movimenti che lavorano a questa suscitano il mio interesse e mi avranno come alleato in questo percorso”. Lo afferma una nota di Giuseppe Giudiceandrea, candidato Pd al consiglio regionale della Calabria.