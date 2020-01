Cosenza – L’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi organizza il convegno “Oncologia: Update tra prevenzione e terapia”

Il 04 febbraio 2020 presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, in occasione del World CancerDay , sarà organizzato dall’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi il convegno dal titolo “Oncologia: Update tra prevenzione e terapia”.

L’evento è stato ufficialmente visionato e accettato dalla commissione internazionale del WORLD CANCER DAY 2020 e Cosenza, al momento è l’unica città italiana a supportare tale movimento di portata mondiale.

Il tutto è visualizzabile andando sul portale internazionale: https://www.worldcancerday.org/activity/oncology-update-between-prevention-and-therapy?fbclid=IwAR3TOG3Owu2WZPLVaUgBfqmygwCBjmpqJyJXXYE3MDST0fhq-HIRpBMwEl4

Saranno presenti diverse associazione partner, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), l’ALT (Associazione Lotta Tumori), e l’AIB (Associazione Italiana Biologi).

Non mancheranno i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Cosenza Dott. Franco Iacucci e del Prof. Luigi Morrone – Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Unical

L’evento sarà introdotto dal dott. Gianfranco Filippelli -Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del P.O. di Paola (CS) – ASP di Cosenza e moderato dalla Dott.ssa Giulia Fresca.

Interverranno oncologi, ricercatori, nutrizionisti e Professori Universitari e diverse associazioni che si occupano di oncologia:

Il primo ad intervenire sarà il Prof. Ludovico Abenavoli Associato di Gastroenterologia presso Università Magna Grecia di Catanzaro che parlerà “Dalla Steatosi Epatica all’epatocarcinoma: una nuova emergenza oncologica”- il Dott. Sisto Milito – Specialista in oncologia e dirigente medico dell’Asp di Cosenza che parlerà delloscreeening per la diagnosi precoce del tumore della mammella” – la Dott.ssa Anna Giorno – Responsabile Unità Operativa Screening Oncologici e Registro Tumori ASP Cosenza che parlerà dello “Screening organizzato del cancro dell’utero e del colon retto”, – Dott. Salvatore Vaccarella- Direttore Analisi Cliniche, Biomolecolari e Genetica U.O.C Laboratorio “Ugo Cavalcanti” che si focalizzerà sulla “Genetica dei Tumori, – il Dott. Daniele Basta –Commissario Provincia Cs dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi che parlerà di nutrizione e cancro, – concluderà il Dott. Massimo Gentile – Direttore dell’Unità complessa di Ematologia – Ospedale Annunziata di Cosenza che parlerà sulle “Novità in ematologia”.

La tavola rotonda sarà coordinata dal Dott. Vincenzo Liguori e la Dott.ssa Debora Fuorivia nutrizionisti, ed il convegno moderato dalla Dott.ssa Giulia Fresca.

Insomma, in questa giornata di sensibilizzazione e di autocoscienza su questo grande male dei nostri tempi, la Calabria non può che non dare il proprio contributo, dove medici, associazioni e singoli quotidianamente lottano per un presente e un futuro migliore.