Castrovillari – Il 19 gennaio si avvia la XIX Stagione Teatrale comunale

La XIX edizione della Stagione Teatrale Comunale di Castrovillari,firmata da Sinfony&Sinfony con la capace direzione artistica di Benedetto Castriota, prenderà il via nel teatro Sybaris del capoluogo del Pollino domenica 19 gennaio , alle ore 18,30, con l’opera di Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello” proposta dalla Compagnia “La banda degli Onesti” per la regia di Silvano Picerno.

Il testo, bello quanto affascinante e conosciuto per la capacità pregnante tutta propria di entrare in relazione con il pubblico ed imprimere emozioni e riflessioni per i messaggi che porta, è ambientato e presentato in chiave moderna senza intaccare le impronte partenopee espresse con forza dai fratelli Cupiello, fondamentali nel racconto e per ciò che debbono esprimere e testimoniare.

Una scelta assunta nell’intento di sfidare, ancora una volta, il gradimento e l’attenzione del pubblico che si vuole coinvolgere, far partecipare e farlo sentire vicino a vicissitudini umane delicate quanto drammatiche ed appartenenti a ogni epoca.

Un lavoro di dedizione che porta l’impronta, nel Tempo, di un grande di nome Eduardo, saputa sapientemente far propria da una Compagnia teatrale che sa suscitare, elaborando; tutto ciò parte anche dallo staff dell’impresa ideatrice, anche quest’anno, del percorso e dell’impegno espressivo,non nuovo a queste fatiche nelle quali la volontà è far appassionare ai veri e propri protagonisti dell’attività artistica.

La prevendita dei biglietti è effettua presso il Dany Music di via Mazzini ed è anche automatizzata ed attiva online suwww.ticketwebonline.comper acquistare i biglietti.