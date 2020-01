Attiva a Lauropoli la prima farmacia oncologica in Calabria

La farmacia Maiuri, ubicata nel centro urbano di Lauropoli di Cassano All’Ionio, della dottoressa Cinzia, la prima in Calabria, diventa “Farmacia Oncologica”. Ne ha dato comunicazione al sindaco Gianni Papasso, la stessa titolare, in qualità di farmacista oncologico con tanto di certificazione Europea rilasciata dall’Istituto di Certificazione della Qualità di Milano, informando che è stato attivato il servizio. Non senza un pizzico di orgoglio, è opportuno evidenziare che a oggi, è l’unica Farmacia in Calabria ad avere conseguito la particolare certificazione, dopo un percorso di specifica formazione. L’intento, ha riferito, con viva soddisfazione la dottoressa Maiuri, è quello di aiutare con amore e professionalità il malato oncologico supportandolo sia fisicamente che psicologicamente, in sinergia con l’oncologo e di medico di base, oltre che con gli altri specialisti della salute, per tutto il percorso terapeutico che deve affrontare. Il servizio di Farmacia Oncologica, è quindi, è stato sottolineato, un servizio dedicato alla gestione in farmacia delle esigenze, in termini di consiglio, ascolto e accoglienza, delle persone colpite da tumore, nonché dei loro familiari, su tematiche relative a informazione sulle terapie, aspetti relazionali, educazione nutrizionale, supporto cosmetologico. Spesso, infatti, oltre alla profonda sofferenza che coinvolge il malato e la propria famiglia, la persona si trova a dover affrontare dei disagi legati alla complessità delle cure chemioterapiche e radioterapiche, alle possibili interazioni tra farmaci oncologici e terapie in atto oppure tra farmaci e alimenti. Il servizio di Farmacia Oncologica, viene gestito da professionisti qualificati e formati sulle tematiche di pertinenza. Tale nuovo servizio, viene gestito su appuntamento previa prenotazione, registrata su un’apposita agenda predisposta allo scopo, in funzione della presenza in farmacia del farmacista specializzato. Il Laboratorio Galenico della Farmacia Maiuri, della dottoressa Cinzia, ha reso noto che anche per il malato oncologico, può allestire preparazioni personalizzate sia officinali che magistrali, grazie alla rigorosa e professionale competenza della sua titolare, validamente supportata dai suoi collaboratori, oltreché all’utilizzo di materie prime di altissima qualità certificata. Il servizio di Farmacia Oncologica, attivato presso la Farmacia Maiuri di Lauropoli, sarà reso disponibile in base alla presenza del professionista qualificato, nei giorni Lunedì e Mercoledì, dalle ore 16:30 alla 19:00 e il venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00. Dal canto suo, il sindaco Papasso, ha plaudito alla novità, complimentandosi con la dottoressa Maiuri, per essere riferimento importante anche per i pazienti affetti da patologie tumorali, i quali potranno beneficiare della sua professionalità per alleviare gli effetti del “male del secolo”, che purtroppo, continua a mietere vittime anche nel nostro comune. La singolarità del servizio offerto, ha aggiunto, implementa le peculiarità del territorio.