Altomonte (CS) – Sabato fiaccolata dei boy scout

Programmazione socio-culturale, continuano le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le realtà pubbliche e private del territorio. Aspettando la Befana. Sabato 4 gennaio la fiaccolata della speranza condotta dai più piccoli e officine culinarie per la produzione di pancakes. In corso, oggi (giovedì 2) un laboratorio di manipolazione rivolto ai bambini in lingua in inglese.

Sabato 4 il corteo promosso dai boy scout si svilupperà per le contrade di Altomonte. Alle ORE 11 si preparano i pancakes presso l’Hotel Food e Drinks in Via Aldo Moro.

Grande successo ha registrato la cena sociale dei giorni scorsi, organizzata dall’oratorio Don Biagio Serio, dove le famiglie altomontesi hanno trascorso insieme del tempo in allegria e degustato il buffet organizzato dalla Parrocchia San Giacomo Apostolo.