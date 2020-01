Aiello (M5S – Civica): “Santelli e Callipo ignorano che trasporti e infrastrutture sono essenziali per i calabresi”

«In Calabria va garantito il diritto alla mobilità, ignorato dal centrodestra e dal centrosinistra, che per una vita hanno fatto promesse a vanvera». A dirlo è Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria della coalizione civica del Movimento 5 Stelle. «Puntare solo e male – prosegue Aiello – sui bus privati è stato un grave errore della vecchia politica, a discapito dei calabresi e dello sviluppo del territorio. Urge un coraggioso piano di investimenti infrastrutturali per favorire lo sviluppo e rilanciare la competitività del sistema produttivo ed economico regionale».

«Questo approccio – osserva Aiello – non l’ha voluto il governo regionale uscente, che peraltro ha approvato con netto ritardo il nuovo Piano regionale dei trasporti. La nostra amministrazione regionale aprirà un tavolo con Rfi, Anas e Ministero. Discuteremo della nostra specifica proposta per superare il gap infrastrutturale e dei trasporti dell’intero territorio, con grande attenzione per la fascia ionica. Mezza Calabria è in ginocchio per strade e ferrovie. Ciò ha gravi ripercussioni economiche, che Santelli, Callipo e i loro sodali ignorano colpevolmente». «Penso – continua Aiello – al Crotonese e alla Locride, territori costretti a subire i disagi di un trasporto pubblico che funziona a singhiozzo ed è carente rispetto alle necessità locali. Il nostro lavoro, pertanto, sarà rivolto – conclude Aiello – al completamento e potenziamento del sistema dei trasporti, come all’efficientamento e all’elettrificazione della linea ferroviaria».